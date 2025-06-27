كأس العالم للأندية - مواعيد مباريات دور الـ 16.. والطريق إلى النهائي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 07:22

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

اكتمل عقد دور الـ 16 في كأس العالم للأندية بتأهل ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي في ختام منافسات المجموعة الثامنة.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وآخرهم ريال مدريد.

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وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

وتحددت مواجهات في دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

بالميراس × بوتافوجو

×

بنفيكا × تشيلسي

---

فلومينينسي × إنتر

×

مانشستر سيتي × الهلال

========================

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي

×

فلامنجو × بايرن ميونيخ

----

بروسيا دورتموند × مونتيري

×

ريال مدريد × يوفنتوس

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي (بتوقيت القاهرة):

بالميراس × بوتافوجو - السبت 28 يونيو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

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