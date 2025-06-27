هداف العرب.. سالم الدوسري ينفرد بالصدارة بهدفه في مرمى باتشوكا

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 06:47

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

انفرد سالم الدوسري نجم الهلال السعودي بصدارة ترتيب هدافي العرب في تاريخ كأس العالم للأندية.

وسجل الدوسري هدفا رائعا في الدقيقة 22 لمباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي.

الهدف جاء بكرة لعبها سالم فوق الحارس، بعد بينية من ناصر الدوسري.

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وجاء ذلك في فوز الهلال على باتشوكا 2-0 في الجولة الثالثة لدور المجموعات في مونديال الأندية الأول بنظام 32 فريقا.

ورفع الهدف رصيد سالم الدوسري إلى 5 أهداف عالمية، متفوقا على محمد أبو تريكة وحسين الشحات (4).

الهلال صار الفريق العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وحسم الهلال تأهله برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع ريال مدريد 1-1 وريد بول سالزبورج 0-0، ثم الفوز على باتشوكا.

وتأهل الزعيم بالمركز الثاني، ليلاقي مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

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