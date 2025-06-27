العربي والآسيوي الوحيد.. الهلال يتأهل بالفوز على باتشوكا وموعد ناري مع سيتي

أصبح الهلال السعودي هو الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي يتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم للأندية.

وجاء ذلك بفضل فوزه على باتشوكا المكسيكي 2-0 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

الزعيم كان بحاجة لفوز أحد طرفي المواجهة الأخرى على الآخر، وهو ما تم بانتصار ريال مدريد على ريد بول سالزبورج النمساوي 3-0.

في البداية هدد باتشوكا مرمى ياسين بونو بتسديدة من أليكسي دومينجيز في الدقيقة 3، ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 5 سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفا مبركا، ولكن مخالفة تسببت في إلغائه.

وسدد روبن نيفيز من خارج المنطقة في الدقيقة 7، ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع.

وحاول مالكوم برأسية قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بجوار القائم.

وأخيرا أتى الهدف المنتظر في الدقيقة 22، حيث سجل سالم الدوسري بكرة لعبها فوق الحارس، بعد بينية رائعة اجتازت الدفاع من الأعلى بقدم ناصر الدوسري.

الهدف جعل سالم الدوسري ينفرد بصدارة الهدافين العرب في كأس العالم للأندية، برصيد 5 أهداف، متخطيا محمد أبو تريكة وحسين الشحات.

وأتى الثلاثي برايان جونزاليس وأبيليس هورتادو وألان باوتيستا بدلا من سيرخيو باريتو وأليكسي دومينجيز وكينيدي، في صفوف باتشوكا في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 أتى متعب الحربي بدلا من رينان لودي.

وأصيب سالم الدوسري، ليغادر رفقة حسان تمبكتي في الدقيقة 76، ويأتي محمد كنو وعلي لاجامي بدلا منهما.

وأهدر ماركوس ليوناردو فرصة حسم المباراة في الدقيقة 82 بعد أن أرسل الكرة فوق الحارس، ولكن المدافع شتتها على الخط.

وفي الدقيقة 86 خرج مالكوم وجواو كانسيلو، وأتى مصعب الجوير وحمد اليامي بدلا منهما.

وأخيرا في الدقيقة 95، سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثاني بعد تمريرة من روبن نيفيز، حيث راوغ الحارس وسجل في المرمى الخالي.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 5 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رفقة ريال مدريد الأول برصيد 7 نقاط.

بينما ودع سالزبورج في المركز الثالث بـ 4 نقاط، وخرج باتشوكا في ذيل المجموعة بلا نقاط.

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