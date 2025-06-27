كأس العالم للأندية - ريال مدريد يؤمن تأهل الهلال بثلاثية في مرمى سالزبورج

تغلب ريال مدريد على ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وكان الهلال السعودي بحاجة لفوز أحد الفريقين على الآخر، مع فوزه على باتشوكا المكسيكي لضمان التأهل.

وشهد تشكيل ريال مدريد استمرار غياب كيليان مبابي، بينما ظهر أنطونيو روديجير أساسيا للمرة الأولى، بدلا من راؤول أسينسيو الذي طُرد في المباراة السابقة أمام باتشوكا المكسيكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - فران جارسيا

خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور

حاول أردا جولر في البداية بتسديدة قوية في الدقيقة 6 اصطدمت بدفاع المنافس.

وبدأت الأهداف المدريدية بتوقيع فينيسيوس جونيور في الدقيقة 40، بعد تمريرة من جود بيلينجهام.

وفي الدقيقة 45+2 سجل فيديريكو فالفيردي ثاني الأهداف سريعا، بصناعة فينيسيوس هذه المرة.

وأجرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد 3 تبديلات في الدقيقة 66، بنزول جاكوبو رامون ورودريجو ولوكا مودريتش بدلا من أنطونيو روديجير وفينيسيوس جونيور وأردا جولر.

وفي الدقيقة 74 أتى داني سيبايوس بدلا من فيديريكو فالفيردي.

ثم حل المغربي براهيم دياز بدلا من بيلينجهام في الدقيقة 82.

وأخيرا سجل جونزالو جارسيا الهدف الثالث في الدقيقة 84 من انفراد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، وأرسل ريد بول سالزبورج إلى خارج البطولة.

وفاز الهلال السعودي على باتشوكا المكسيكي 2-0، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

سالزبورج ودع البطولة برصيد 4 نقاط، رفقة باتشوكا الذي لم يحصد أي نقطة من المجموعة.

وبذلك يصطدم ريال مدريد مع يوفنتوس وصيف المجموعة السابعة في دور الـ 16.

أما الهلال فسيلاقي مانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة.

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