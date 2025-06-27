بانتظار موافقة الكوكي.. المصري يختبر ظهير الأولمبي

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 05:53

كتب : عمرو نبيل

محمد كمال

يقترب النادي المصري من حسم صفقة جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل 2025-2026.

وعلم FilGoal.com أن المصري يختبر محمد كمال الظهير الأيسر للنادي الأولمبي في الوقت الحالي.

اللاعب وقع عقود انضمامه للنادي البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ولكنه سيبقى تحت اختبار المدرب التونسي نبيل الكوكي لحسم موقفه النهائي.

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وأرسل المصري قيمة الشرط الجزائي لضم منذر طمين من شباب قسنطينة الجزائري، حسبما علم FilGoal.com.

ويتبقى التوقيع على العقود ليصبح لاعبا للفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي لطمين مع شباب قنسطينة نحو ما يقارب 200 ألف دولار.

ويلعب صاحب الـ 23 عاما مع الفريق الأول لشباب قسنطينة منذ 2020.

وشارك طمين مع قسنطينة في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

كذلك قرر مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

وأعلن النادي المصري عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بالكامل، بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

نبيل الكوكي – مدير فني

نادر الهبيري – مدرب عام

قيس بن علي مخلوف – مدرب مساعد

قيس الغطاس – معد بدني

وليد بن الهادي – مدرب حراس المرمى

سيف داوود – مدرب مساعد

سعيد إبراهيم – مدرب مساعد

محمود جابر – مدير إداري

تعرف أكثر على نبيل الكوكي من هنا

وقاد الفريق البورسعيدي في الموسم السابق كل من علي ماهر ثم التونسي أنيس بوجلبان وأخيرا ميمي عبد الرازق.

محمد كمال المصري الأولمبي نبيل الكوكي
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