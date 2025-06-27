دوكو: أحب اللعب مع أيت نوري.. ولا نجري الحسابات ولكن

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 05:49

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

أشاد جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي بزميله الجديد الجزائري ريان أيت نوري، وذلك عقب الفوز على يوفنتوس 5-2 في كأس العالم للأندية.

وقال دوكو في تصريحاته لـ DAZN عقب المباراة: "بصراحة إنه لاعب كبير. لقد تأقلم سريعا ويمكنه اللعب في الطرف والعمق".

وأضاف "أنا سعيد باللعب معه. إنه يتحدث اللغة الفرنسية أيضا".

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وعن المباراة قال: "أنا ممتن لكل فرصة لعب مشابهة. أنا سعيد باللعب بحرية وسلام".

وأكمل "أعتقد أنه فوز يحمل رسالة. لقد فزنا بأول مباراتين ولكن هذا كان فريقا كبيرا في أوروبا".

وواصل "أنا أشاهد كل مباراة بشكل شخصي وبالتالي لدي الفضول لرؤية من سنواجه".

واختتم "نريد الفوز بكل مباراة. نحن لا نجري الحسابات بل نريد الفوز بكل المباريات، ونحن سعداء بصدارة المجموعة".

وأصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.

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