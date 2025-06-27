مدرب يوفنتوس: مباراة لا نحتاج لمشاهدتها مجددا.. ومانشستر سيتي أنفق الكثير ولكن

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 05:42

كتب : FilGoal

إيجور تودور

أبدى إيجور تودور مدرب يوفنتوس استياءه من خسارة فريقه الكبيرة أمام مانشستر سيتي في ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال تودور في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست بحاجة إلى مشاهدة المباراة مجددا. علينا فقط أن ننساها لأن البطولة بدأت تصل لأجواء أصعب".

وأضاف "مانشستر سيتي هو أفضل نادٍ فى العالم خلال السنوات الأخيرة".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة بورتو يكشف لـ في الجول حقيقة حسم مصير المدرب أنسيلمي بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية

وتابع "مباراة سيئة وشعور سيئ. ليس من الجيد أبدا أن تستقبل شباكنا خمسة أهداف".

وأكمل "مانشستر سيتي يتمتع بالجودة وضغط علينا بشكل جيد للغاية. يجب أن نكون في كامل الجاهزية لنقدم أداء مختلفا عن هذا".

واختتم "مانشستر سيتي أنفق مبلغا يتراوح بين 100 و200 مليون يورو، ولديه لاعبون أقوى بكثير من لاعبينا. لا أبحث عن أعذار، ولكن كنا بحاجة للعديد من الظروف لتقديم أداء أفضل".

وأصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.

مانشستر سيتي يوفنتوس إيجور تودور كأس العالم للأندية
نرشح لكم
هداف العرب.. سالم الدوسري ينفرد بالصدارة بهدفه في مرمى باتشوكا العربي والآسيوي الوحيد.. الهلال يتأهل بالفوز على باتشوكا وموعد ناري مع سيتي كأس العالم للأندية - ريال مدريد يؤمن تأهل الهلال بثلاثية في مرمى سالزبورج دوكو: أحب اللعب مع أيت نوري.. ولا نجري الحسابات ولكن انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) سالزبورج انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (2)-(0) باتشوكا.. التأهل العربي بورتو يكشف لـ في الجول حقيقة حسم مصير المدرب أنسيلمي جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة
أخر الأخبار
هداف العرب.. سالم الدوسري ينفرد بالصدارة بهدفه في مرمى باتشوكا 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
العربي والآسيوي الوحيد.. الهلال يتأهل بالفوز على باتشوكا وموعد ناري مع سيتي 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - ريال مدريد يؤمن تأهل الهلال بثلاثية في مرمى سالزبورج 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
بانتظار موافقة الكوكي.. المصري يختبر ظهير الأولمبي ساعة | الدوري المصري
دوكو: أحب اللعب مع أيت نوري.. ولا نجري الحسابات ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب يوفنتوس: مباراة لا نحتاج لمشاهدتها مجددا.. ومانشستر سيتي أنفق الكثير ولكن ساعة | كأس العالم للأندية
انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) سالزبورج 3 ساعة | كأس العالم للأندية
انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (2)-(0) باتشوكا.. التأهل العربي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508129/مدرب-يوفنتوس-مباراة-لا-نحتاج-لمشاهدتها-مجددا-ومانشستر-سيتي-أنفق-الكثير-ولكن