مدرب يوفنتوس: مباراة لا نحتاج لمشاهدتها مجددا.. ومانشستر سيتي أنفق الكثير ولكن

أبدى إيجور تودور مدرب يوفنتوس استياءه من خسارة فريقه الكبيرة أمام مانشستر سيتي في ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال تودور في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست بحاجة إلى مشاهدة المباراة مجددا. علينا فقط أن ننساها لأن البطولة بدأت تصل لأجواء أصعب".

وأضاف "مانشستر سيتي هو أفضل نادٍ فى العالم خلال السنوات الأخيرة".

وتابع "مباراة سيئة وشعور سيئ. ليس من الجيد أبدا أن تستقبل شباكنا خمسة أهداف".

وأكمل "مانشستر سيتي يتمتع بالجودة وضغط علينا بشكل جيد للغاية. يجب أن نكون في كامل الجاهزية لنقدم أداء مختلفا عن هذا".

واختتم "مانشستر سيتي أنفق مبلغا يتراوح بين 100 و200 مليون يورو، ولديه لاعبون أقوى بكثير من لاعبينا. لا أبحث عن أعذار، ولكن كنا بحاجة للعديد من الظروف لتقديم أداء أفضل".

وأصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.