استراحة كأس العالم للأندية - ريال مدريد (2)-(0) سالزبورج

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 03:58

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في ختام منافسات مجموعات كأس العالم للأندية.

تابع من هنا

--

ق 45+2 جوووووول فالفيردي يسجل الثاني بصناعة فينيسيوس

ق 40 جووووول فينيسيوس يسجل الأول بعد تمريرة من بيلينجهام

ق 6 أردا جولر يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

ريال مدريد كأس العالم للأندية سالزبورج
نرشح لكم
استراحة كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(0) باتشوكا بورتو يكشف لـ في الجول حقيقة حسم مصير المدرب أنسيلمي جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي
أخر الأخبار
استراحة كأس العالم للأندية - ريال مدريد (2)-(0) سالزبورج ساعة | كأس العالم للأندية
استراحة كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(0) باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
بورتو يكشف لـ في الجول حقيقة حسم مصير المدرب أنسيلمي ساعة | كأس العالم للأندية
جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية 3 ساعة | تقرير في الجول
سان دييجو يتصدر القسم الغربي من الدوري الأمريكي لأول مرة 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508128/مباشر-كأس-العالم-للأندية-ريال-مدريد-0-0-سالزبورج-الأول-يضيع