انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) سالزبورج

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 03:58

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في ختام منافسات مجموعات كأس العالم للأندية.

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ق 84 جووووول جونزالو جارسيا يسجل الثالث من انفراد

ق 82 براهيم دياز بدلا من بيلينجهام

ق 74 نزول داني سيبايوس بدلا من فيديريكو فالفيردي

ق 66 جاكوبو رامون ورودريجو ولوكا مودريتش بدلا من أنطونيو روديجير وفينيسيوس جونيور وأردا جولر

استراحة

ق 45+2 جوووووول فالفيردي يسجل الثاني بصناعة فينيسيوس

ق 40 جووووول فينيسيوس يسجل الأول بعد تمريرة من بيلينجهام

ق 6 أردا جولر يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

ريال مدريد كأس العالم للأندية سالزبورج
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