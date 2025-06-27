انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) سالزبورج
الجمعة، 27 يونيو 2025 - 03:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في ختام منافسات مجموعات كأس العالم للأندية.
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ق 84 جووووول جونزالو جارسيا يسجل الثالث من انفراد
ق 82 براهيم دياز بدلا من بيلينجهام
ق 74 نزول داني سيبايوس بدلا من فيديريكو فالفيردي
ق 66 جاكوبو رامون ورودريجو ولوكا مودريتش بدلا من أنطونيو روديجير وفينيسيوس جونيور وأردا جولر
استراحة
ق 45+2 جوووووول فالفيردي يسجل الثاني بصناعة فينيسيوس
ق 40 جووووول فينيسيوس يسجل الأول بعد تمريرة من بيلينجهام
ق 6 أردا جولر يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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