انتهت في كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) سالزبورج

العربي والآسيوي الوحيد.. الهلال يتأهل بالفوز على باتشوكا وموعد ناري مع سيتي

دوكو: أحب اللعب مع أيت نوري.. ولا نجري الحسابات ولكن

جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة