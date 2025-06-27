استراحة كأس العالم للأندية - الهلال (1)-(0) باتشوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي في ختام منافسات مجموعات كأس العالم للأندية.

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الترتيب الحالي للمجموعة:

1- ريال مدريد: 7 نقاط

2- الهلال: 5 نقاط

3- سالزبورج: 4 نقاط

4- باتشوكا: 0

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ق 22 جوووووول سالم الدوسري يسجل الأول من فوق الحارس بعد بينية رائعة فوق الدفاع من ناصر الدوسري

ق 19 رأسية قوية من مالكوم ولكن بجوار القائم

ق 7 روبن نيفيز يسدد من من خارج المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 5 جوووول أول من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ولكن مخالفة تلغي الهدف

ق3 أليكسي دومينجيز يسدد ولكن الكرة تمر بجوار قائم الهلال

بداية المباراة