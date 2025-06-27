انتهت في كأس العالم للأندية - الهلال (2)-(0) باتشوكا.. التأهل العربي
الجمعة، 27 يونيو 2025 - 03:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي في ختام منافسات مجموعات كأس العالم للأندية.
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الترتيب الحالي للمجموعة:
1- ريال مدريد: 7 نقاط
2- الهلال: 5 نقاط
3- سالزبورج: 4 نقاط
4- باتشوكا: 0
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ق 90+3 جووووول ماركوس ليوناردو يتلقى تميرة روبن نيفيز ويراوغ الحارس ويسجل في المرمى الخالي
ق 86 خروج مالكوم وجواو كانسيلو ونزول مصعب الجوير وحمد اليامي
ق 82 ماركوس ليوناردو يرسل الكرة فوق الحارس في انفراد ولكن الدفاع يبعدها على الخط
ق 76 خروج سالم الدوسري وحسان تمبكتي ونزول محمد كنو وعلي لاجامي
ق 73 سقوط سالم الدوسري مصابا
ق 71 متعب الحربي بدلا من رينان لودي
ق 57 برايان جونزاليس وأبيليس هورتادو وألان باوتيستا بدلا من سيرخيو باريتو وأليكسي دومينجيز وكينيدي
استراحة
ق 22 جوووووول سالم الدوسري يسجل الأول من فوق الحارس بعد بينية رائعة فوق الدفاع من ناصر الدوسري
ق 19 رأسية قوية من مالكوم ولكن بجوار القائم
ق 7 روبن نيفيز يسدد من من خارج المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 5 جوووول أول من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ولكن مخالفة تلغي الهدف
ق3 أليكسي دومينجيز يسدد ولكن الكرة تمر بجوار قائم الهلال
بداية المباراة