بورتو يكشف لـ في الجول حقيقة حسم مصير المدرب أنسيلمي

أوضح نادي بورتو البرتغالي حقيقة إقالة الأرجنتيني مارتن أنسيلمي، المدير الفني للفريق البرتغالي، بعد الخروج من كأس العالم للأندية بدون انتصار.

وكشف بيدرو مايا المتحدث الرسمي باسم نادي بورتو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: حتى الآن إدارة الفريق لم تقرر شيئًا فيما يخص إقالة المدرب".

وأضاف "سيتم النظر وتقييم الموسم في الأيام القليلة القادمة".

ويمتد عقد مارتن أنسيلمي مع بورتو حتى صيف 2027.

وتولى الأرجنتيني قيادة الفريق في يناير 2025.

وودع بورتو منافسات كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بعد تحقيق تعادلين وهزيمة أمام إنتر ميامي.

ووقع بورتو في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وتمكن الفريق من تسجيل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وتعرّض الفريق البرتغالي لاستقبال عنيف من جماهيره، حيث عبروا عن غضبهم الكبير من الخروج مبكرًا، وطالبوا الإدارة بالاستقالة.