جوارديولا: لأول مرة منذ فترة أشعر أننا كما كنا في الماضي.. والتهديد ضروري في الفرق الكبيرة

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سعادته بالفوز على يوفنتوس 5-2 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ DAZN: "مر وقت طويل منذ آخر مرة قدمنا فيها أداء مشابها لمباراة اليوم".

وأضاف "لعبنا جيدا بالكرة وبدونها وكان اللاعبون ملتزمين. تحدثنا عن أهمية التحسن لنصبح كما كنا عليه في الماضي".

وتابع "أنا سعيد بإنهاء المجموعة في الصدارة أمام فريق قوي، وننتظر خصمنا القادم".

وواصل "إنها مباراة واحدة في النهاية، ولكن اليوم اللاعبون شعروا مجددا ما بما يجب فعله لنصبح فريقا جيدا".

وأكمل "الإيمان يأتي دائما من الأداء وليس من الماضي".

وأوضح "في الفريق الكبيرة يجب دائما أن تشعر أنك إذا لم تلعب جيدا فسيلعب لاعب آخر بدلا منك".

وأصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.