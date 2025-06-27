تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 02:43

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيله لمواجهة باتشوكا المكسيكي في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

واحتفظ إنزاجي بكامل تشكيله الذي خاض المواجهة السابقة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستمر غياب المهاجم ألكساندر ميتروفيتش عن صفوف الزعيم.

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وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - مالكوم

وتعادل الهلال مع ريال مدريد في الجولة الأولى 1-1، ثم تعادل مع سالزبورج 0-0.

ويحتل مدريد الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورج.

بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل باتشوكا المجموعة بلا نقاط.

متصدر هذه المجموعة سيلاقي يوفنتوس الإيطالي في دور الـ 16، بينما يصطدم صاحب المركز الثاني بمانشستر سيتي الإنجليزي.

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