تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 02:37

كتب : FilGoal

أردا جولر - ترينت ألكساندر أرنولد - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستمر غياب كيليان مبابي عن قائمة الفريق منذ بداية كأس العالم للأندية.

فيما يظهر أنطونيو روديجير أساسيا للمرة الأولى، بدلا من راؤول أسينسيو الذي طُرد في المباراة السابقة أمام باتشوكا المكسيكي.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - فران جارسيا

خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور

وفاز ريال مدريد على باتشوكا 3-1 في الجولة الثانية، بعد تعادله مع الهلال السعودي 1-1 في الجولة الأولى.

ويحتل مدريد الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورج.

بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل باتشوكا المجموعة بلا نقاط.

متصدر هذه المجموعة سيلاقي يوفنتوس الإيطالي في دور الـ 16، بينما يصطدم صاحب المركز الثاني بمانشستر سيتي الإنجليزي.

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