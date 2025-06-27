بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية

انتهت منافسات الأندية الإفريقية في النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية بنظام 32 فريقا في الولايات المتحدة الإفريقية.

جاء ذلك بخسارة الوداد المغربي أمام العين الإماراتي 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

وشاركت 4 أندية إفريقية في بطولة كأس العالم للأندية، وهم الثلاثي العربي: الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي، إضافة إلى ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي بحصده للقب دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023 و2024، وتأهل الوداد بصفته بطل 2022، ليلحق بهما الترجي وصنداونز بنقاط التصنيف القاري.

الأهلي - المجموعة الأولى

حصد الفريق المصري نقطتين في 3 مباريات، حيث تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي 0-0 في مباراة الافتتاح، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0.

وفي مباراة الجولة الأخيرة تعادل مع بورتو 4-4، بعد أن تقدم 4 مرات في المباراة، لينهي المجموعة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفريق البرتغالي.

سجل وسام أبو علي 3 أهداف للأهلي، وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الرابع.

الأهلي حصد نقطتين من تعادلين وسجل 4 أهداف وتلقى 6.

ولا يزال وسام على صدارة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع كينان ييلديز لاعب يوفنتوس وميشيل أوليسيه وجمال موسيالا ثنائي بايرن ميونيخ وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا.

الترجي - المجموعة الرابعة

الفريق التونسي حقق أول انتصار عربي في البطولة، وذلك في الجولة الثانية أمام لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي.

جاء ذلك بعد أن بدأ المنافسات بالخسارة أمام فلامنجو البرازيلي 2-0.

وفي المباراة الأخيرة انهار أمل الترجي في التأهل بحكم مواجهته لتشيلسي الإنجليزي، حيث خسر بثلاثة أهداف دون رد.

الترجي أنهى المجموعة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الثاني، ونقطتين عن لوس أنجلوس الأخير.

وسجل الفريق التونسي هدفا وحيدا، وتلقى 5.

صنداونز - المجموعة السادسة

ماميلودي صنداونز حقق أول فوز إفريقي في البطولة، والوحيد في الجولة الأولى، على حساب أولسان هيونداي الكوري بهدف دون رد.

هذه المباراة سجل فيها إكرام راينرز 3 أهداف، واحد منها فقط تم احتسابه وهو الثاني، بينما تم إلغاء الأول بسبب لمسة يد، والثالث بداعي التسلل.

وفي مواجهة صعبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، تقدم صنداونز 1-0، ثم تأخر 4-1، ثم قلص الفارق وكاد يتعادل في النهاية، لتنتهي المباراة 4-3.

أقرب الأفارقة للتأهل في هذه المسابقة، تعادل مع فلومينينسي في الجولة الأخيرة 0-0، ليتوقف عند 4 نقاط في المركز الثالث ويخرج بفارق نقطة، بسبب تعادل فلومينينسي مع دورتموند في الجولة الأولى.

صنداونز سجل في البطولة 4 أهداف وتلقى مثلهم.

الوداد - المجموعة السابعة

الفريق الذي كنا نعلم بخروجه مسبقا لحظة إجراء القرعة في ظل وقوعه مع مانشستر سيتي ويوفنتوس، ظهر في البداية بشكل أفضل كثيرا من التوقعات.

رغم الخسارتين المنطقيتين أمام مانشستر سيتي 2-0 ويوفنتوس 4-1، إلا أنه قدم في المباراتين أداء أفضل بكثير من المتوقع له، تحديدا في الثانية التي هدد فيها مرمى يوفي مباشرة أكثر من خصمه على مستوى التسديدات.

إلا أنه في الجولة الأخيرة خسر أمام العين 2-1 بعد تأكد خروجهما على كل حال، ليحصد العين ثاني الانتصارات العربية في البطولة حتى الآن، ويصبح الوداد الفريق الإفريقي والعربي الوحيد الذي لم يحقق نقطة في هذه البطولة.

الوداد سجل هدفين في البطولة، وتلقى مرماه 8.