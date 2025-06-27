سان دييجو يتصدر القسم الغربي من الدوري الأمريكي لأول مرة

تصدر سان دييجو ترتيب القسم الغربي من الدوري الأمريكي بعد فوز ماراثوني على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 5-3 في الجولة 19 من الدوري الأمريكي.

وسجل ميلان أليوسكي 4 أهداف سوبر هاتريك في 12 دقيقة، إذ استهل أهدافه في الدقيقة 35 واختتمها في الدقيقة 47، وسجل توماس أنجل الهدف الخامس في الدقيقة 90.

وارتقى الفريق المملوك لمحمد منصور، صدارة الترتيب في القسم الغربي برصيد 36 نقطة متفوقا على فانكوفر وخطف منه الصدارة بفارق نقطة.

we call that a... Statement. pic.twitter.com/1l877B2KPk — San Diego FC (@sandiegofc) June 26, 2025

ولأول مرة يتصدر سان دييجو الترتيب في مشاركته الأولى بالمسابقة.

وأعرب محمد منصور عن سعادته قائلا: "أشعر بالسعادة والفخر بالأداء الاستثنائي الذي قدمه فريقنا، خاصا وأن 4 من لاعبيه المحترفين من خريجي رايت تو دريم. هذا الفوز كان تأكيدا على العمل الجاد والروح القتالية التي يتمتع بها لاعبو سان دييجو".

وأتم "هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تخطيط دقيق وعمل جماعي مستمر من الجهاز الفني والإداري واللاعبين. تصدر الترتيب في القسم الغربي، يعد إنجازا تاريخيا بكل المقاييس، هذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق طموحاتنا الكبيرة في هذه المسابقة".