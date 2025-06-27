الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية

اقترب دور ثمن النهائي من الاكتمال في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وستحدد مباراتا الرابعة فجر الجمعة، المقعدان الأخيران في دور الـ16.

وتتنافس فرق ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، والهلال السعودي على فرص التأهل.. تعرف على فرص الهلال بالضغط هنا

ولن يتأهل ريال مدريد سوى في صدارة المجموعة، أو يودع البطولة مبكرًا، وينافسه على الصدارة سالزبورج النمساوي.

أما الهلال السعودي فتبقى فرصته الوحيدة في احتلال وصافة المجموعة، وينافسه عليها سالزبورج النمساوي حال عدم تأهله في الصدارة.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقعد دور الـ16 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

وتحددت مواجهات في دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

بالميراس × بوتافوجو

×

بنفيكا × تشيلسي

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فلومينينسي × إنتر

×

مانشستر سيتي × الهلال أو سالزبورج

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باريس سان جيرمان × إنتر ميامي

×

فلامنجو × بايرن ميونيخ

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بروسيا دورتموند × مونتيري

×

ريال مدريد أو سالزبورج × يوفنتوس