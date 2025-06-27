رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي

تقدم أشرف بنشرقي لاعب الأهلي بالشكر لجماهير الفريق عقب نهاية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وشارك الدولي المغربي مع الأهلي في البطولة خلال الـ 3 مباريات وجاءت جميعها كبديل.

وكتب بنشرقي عبر إنستجرام

"تحية شكر وتقدير كبيرة للجمهور الكبير والعظيم الذي ساندنا في هذه التظاهرة العالمية، نعم كنتم السند الأول لنا ونعتذر لكم جميعا، وإن شاء الله القادم أفضل".

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أرقام بنشرقي من المشاركة في كأس العالم للأندية

59 دقيقة.. ظل بديلا في مباراة إنتر ميامي، وشارك كبديل لمدة 28 دقيقة أمام بالميراس، و31 دقيقة أمام بورتو نجح خلالهم في صناعة هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 64، والحصول على بطاقة صفراء في الدقيقة 60.

أكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء المنافس فكان أشرف بنشرقي بواقع 6 مرات من إجمالي 26 لمسة في 28 دقيقة لعبها.

أكثر من سدد على المرمى: وسام أبو علي 4 (3 على المرمى)، يليه هاني وتريزيجية وبنشرقي وزيزو بواقع 3 تسديدات لكل لاعب منهم.