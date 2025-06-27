كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة

حقق منتخب جزر فارو تأهلا تاريخيا إلى نصف نهائي بطولة العالم للشباب لكرة اليد المقامة في بولندا.

وأقصى منتخب جزر فارو منافسه سلوفينيا بنتيجة 35-33.

وتأهل منتخب جزر فارو لمواجهة البرتغال التي حققت الفوز على مصر في وقت سابق اليوم.

أما المنتخب المصري فيواجه سلوفينيا ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ5 حتى الـ8 في بطولة العالم.

المنتخب المصري خسر أمام البرتغال بنتيجة 30-26 يوم الخميس.

وفي مباريات ربع النهائي ببطولة العالم، حقق منتخب السويد فوزًا كبيرًا على ألمانيا بنتيجة 32-26.

وسيواجه منتخب ألمانيا الخاسر نظيره النرويج ضمن مباريات تحديد المراكز.

المنتخب المصري سيواجه سلوفينيا يوم الجمعة 27 يونيو الساعة 7:30 مساءً.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

وفي حالة فوز المنتخب المصري للشباب أمام سلوفينيا يلعب مباراة تحديد المركز الخامس أمام الفائز من النرويج وألمانيا.

أما في حالة خسارة شباب مصر أمام سلوفينيا فسيواجهوا الخاسر من مباراة النرويج وألمانيا لتحديد المركز السابع.

المنتخب المصري احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.