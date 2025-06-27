الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف

أصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.































التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا بقميص سيتي بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد العين الإماراتي.

ولأول مرة يبدأ رودري مباراة بشكل أساسي منذ 22 سبتمبر 2024 مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فيما قاد دوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس وبدأ فيليب كوستيتش أساسيا بعد عودته من الإعارة.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 كاد برناردو سيلفا أن يتقدم برأسية لكن دي جريجوريو حارس يوفنتوس أبعدها بقدمه ببراعة.

وفي الدقيقة 9 تلقى جيريمي دوكو بينية من ريان أيت نوري حولها البلجيكي في الشباك بتسديدة رائعة على يسار الحارس.

وأدرك يوفنتوس التعادل سريعا بعد 3 دقائق، فاستغل تيون كوبمينريس تمريرة خاطئة من إيدرسون وتوغل صوب منطقة الجزاء وسجل بسهولة هدف البيانكونيري.

وتقدم سيتي مجددا بهدف عكسي عن طريق بيير كالولو الذي حوّل عرضية نونيز بالخطأ في شباك يوفنتوس في الدقيقة 26.

شوط أول انتهى بتقدم السماوي بنتيجة 2-1 وسط أمطار غزيرة أثرت على أداء اللاعبين بين شوطي اللقاء.

في الشوط الثاني دفع بيب جوارديولا بإرلينج هالاند بدلا من عمر مرموش.

وبعد 7 دقائق فقط سجل هالاند ثالث الأهداف بعد عرضية نونيز.

هدف يحمل رقم 300 في مسيرة النرويجي الذي لم يتم بعد عامه الـ 25.

وفي الدقيقة 69 أرسل هالاند بينية لسافينيو الذي راوغ الحارس داخل منطقة الجزاء وأودع فودين الكرة في الشباك بكل سهولة.

وأطلق سافيو تصويبة قوية في الدقيقة 76 سكنت الزاوية اليسرى للحارس لتصبح النتيجة 5-1.

واختتم دوشان فلاهوفيتش أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 84 من انفراد تام لتصبح النتيجة 5-2.

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