الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف

الجمعة، 27 يونيو 2025 - 00:12

كتب : إسلام أحمد

مانشستر سيتي

أصبح مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة في كأس العالم للأندية بعد التفوق بنتيجة 5-2 على يوفنتوس في ختام مرحلة المجموعات.

سجل أهداف سيتي كل: جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وسافينيو وفيل فودين وبيير كالولو (عكسي) فيما سجل تيون كوبمينيرس ودوشان فلاهوفيتش ثنائية يوفنتوس.

ولم يحصد أي فريق 9 نقاط في مرحلة المجموعات من البطولة غير سيتي.

أخبار متعلقة:
الإفريقي التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم علي يوسف مصدر مقرب من وسام يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة راتبه مع الأهلي نصف مليار دولار وحصة من نادي النصر.. ذا صن تكشف تفاصيل عقد رونالدو "الملكي" في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة والرابطة بشأن الدوري المصري والمنتخب

وحقق بيب جوارديولا الفوز في جميع مبارياته الـ 11 في البطولة.

وبات سيتي دون خسارة في آخر 27 مباراة له على المستوى الدولي التي شارك فيه رودري بواقع 18 فوز و9 تعادلات.

وظل يوفنتوس ثانيا برصيد 6 نقاط وسينتظر متصدر ترتيب المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد وسالزبورج والهلال.

التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا بقميص سيتي بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد العين الإماراتي.

ولأول مرة يبدأ رودري مباراة بشكل أساسي منذ 22 سبتمبر 2024 مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

Image

فيما قاد دوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس وبدأ فيليب كوستيتش أساسيا بعد عودته من الإعارة.

Image

وصف المباراة

في الدقيقة 3 كاد برناردو سيلفا أن يتقدم برأسية لكن دي جريجوريو حارس يوفنتوس أبعدها بقدمه ببراعة.

وفي الدقيقة 9 تلقى جيريمي دوكو بينية من ريان أيت نوري حولها البلجيكي في الشباك بتسديدة رائعة على يسار الحارس.

وأدرك يوفنتوس التعادل سريعا بعد 3 دقائق، فاستغل تيون كوبمينريس تمريرة خاطئة من إيدرسون وتوغل صوب منطقة الجزاء وسجل بسهولة هدف البيانكونيري.

وتقدم سيتي مجددا بهدف عكسي عن طريق بيير كالولو الذي حوّل عرضية نونيز بالخطأ في شباك يوفنتوس في الدقيقة 26.

شوط أول انتهى بتقدم السماوي بنتيجة 2-1 وسط أمطار غزيرة أثرت على أداء اللاعبين بين شوطي اللقاء.

في الشوط الثاني دفع بيب جوارديولا بإرلينج هالاند بدلا من عمر مرموش.

وبعد 7 دقائق فقط سجل هالاند ثالث الأهداف بعد عرضية نونيز.

هدف يحمل رقم 300 في مسيرة النرويجي الذي لم يتم بعد عامه الـ 25.

وفي الدقيقة 69 أرسل هالاند بينية لسافينيو الذي راوغ الحارس داخل منطقة الجزاء وأودع فودين الكرة في الشباك بكل سهولة.

وأطلق سافيو تصويبة قوية في الدقيقة 76 سكنت الزاوية اليسرى للحارس لتصبح النتيجة 5-1.

واختتم دوشان فلاهوفيتش أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 84 من انفراد تام لتصبح النتيجة 5-2.

مانشستر سيتي يوفنتوس كأس العالم للأندية
نرشح لكم
تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(5) مانشستر سيتي.. مباراة مثيرة انتهت في كأس العالم للأندية - الوداد (1)-(2) العين
أخر الأخبار
تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية 56 دقيقة | تقرير في الجول
سان دييجو يتصدر القسم الغربي من الدوري الأمريكي لأول مرة ساعة | أمريكا
الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 2 ساعة | كرة يد
الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508117/الوحيد-بالعلامة-الكاملة-مانشستر-سيتي-يتفوق-على-يوفنتوس-في-قمة-الـ-7-أهداف