بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية

ودع العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية بفوز أمام الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان البطولة بعد خسارتين في أول جولتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، ليخوضا مواجهة الجولة الأخيرة شرفيا لتحديد المركز الثالث بالمجموعة.

وشارك رامي ربيعة المدافع المصري في المباراة كاملة بشكل أساسي، للمباراة الثالثة على التوالي.

وفاز لابا كوجو مهاجم العين بجائزة رجل المباراة.

وبذلك تحصل العين على 2 مليون دولار نتيجة الفوز بالمباراة.

فيما ودع الوداد البطولة بلا أي فوز ليكتفي بمكافأة المشاركة في البطولة 9.5 مليون دولار، ليصبح النادي العربي والإفريقي الوحيد الذي لم يفز بأي مكافأة نتيجة الفوز أو التعادل في مباريات البطولة.

وكان مانشستر سيتي استطاع اقتناص صدارة المجموعة السابعة بعد الفوز الكبير على يوفنتوس بنتيجة 5-2.

تفاصيل المباراة

تقدم الوداد مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق كاسيوس ميليولا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتحصل العين على ضربة جزاء في الدقيقة 44 بعد عرقلة لاعب الوداد لـ أديس باسيتش لاعب العين، ليحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح لابا كودجو في تسجيل هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أليخاندرو كاكو في تسجيل الهدف الثاني للعين من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد نجاح لاعب العين ماتياس بالاسيوس في اللحاق بالكرة قبل مدافع الوداد ليمررها لزميله الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.

وكاد سفيان رحيمي أن يسجل الهدف الثالث بعد انفراده بالمرمى من وسط الملعب في الدقيقة 86، ولكن أهدرها بغرابة خارج المرمى.

وخسر العين في أول جولتين أمام يوفنتوس 5-0، وأمام مانشستر سيتي 6-0.

فيما خسر الوداد أمام مانشستر سيتي 2-0، وأمام يوفنتوس 4-1.