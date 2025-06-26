مصدر من الإفريقي التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم علي يوسف

أوضح نادي الإفريقي التونسي حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي لضم الليبي علي يوسف.

وكشف مصدر من الإفريقي لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات رسمية بين الأهلي والإفريقي للحصول على خدمات علي يوسف".

وأفاد "اللاعب عقده ساري مع الإفريقي، ولا يفكر في الرحيل، كل ما في الأمر أن النادي تأخر عن دفع 3 دفعات من راتبه، وهذه المشكلة تم حلها، وحصل اللاعب على مستحقاته".

ويمتد عقد علي يوسف مع الإفريقي حتى صيف 2026، انضم للفريق عام 2024 قادما من أهلي بنغازي الليبي.

وشارك المدافع البالغ 24 عاما في 27 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف دون صناعة أي أهداف.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه.