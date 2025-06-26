الإفريقي التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم علي يوسف

الخميس، 26 يونيو 2025 - 23:51

كتب : عبد الرحمن شريف

علي يوسف

أوضح نادي الإفريقي التونسي حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي لضم الليبي علي يوسف.

وكشف رفيق الزعفراني المتحدث الرسمي للإفريقي، لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات رسمية بين الأهلي والإفريقي للحصول على خدمات علي يوسف".

وأفاد "اللاعب عقده ساري مع الإفريقي، ولا يفكر في الرحيل، كل ما في الأمر أن النادي تأخر عن دفع 3 دفعات من راتبه، وهذه المشكلة تم حلها، وحصل اللاعب على مستحقاته".

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ويمتد عقد علي يوسف مع الإفريقي حتى صيف 2026، انضم للفريق عام 2024 قادما من أهلي بنغازي الليبي.

وشارك المدافع البالغ 24 عاما في 27 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف دون صناعة أي أهداف.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه.

علي يوسف الإفريقي الأهلي
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