نصف مليار دولار وحصة من نادي النصر.. ذا صن تكشف تفاصيل عقد رونالدو "الملكي"

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن تفاصيل عقد كرستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وأعلن نادي النصر الخميس، استمرار كرستيانو رونالدو مع الفريق حتى 2027، حيث كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".

ووفقا لصحيفة ذا صن تبلغ قيمة عقد كرستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي 492 مليون جنيه أسترليني لمدة عامين ليصبح العقد الأعلى في التاريخ.

وأوضحت ذا صن: "سيحصل رونالدو على امتيازات ليبلغ دخله أكثر من نصف مليار دولار خلال العامين المقبلين، حيث يقدر راتب رونالدو مع النصر بـ 488 ألف جنيه إسترليني يوميا (178 مليون جنيه إسترليني سنويا)".

وأضاف "رونالدو حصل على مكافأة توقيع بقيمة 24.5 مليون جنيه إسترليني، وتزيد إلى 38 مليون جنيه إسترليني إذا قام بتفعيل السنة الثانية في عقده".

وكشفت الصحيفة الإنجليزية عن امتلاك النجم البرتغالي حصة من نادي النصر: "سيحصل رونالدو على حصة من ملكية النادي قدرها 15 % في النادي، بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني."

كما سرد تقرير ذا صن تفاصيل المكافآت المالية التي سيحصل عليها رونالدو، والتي جاءت كالتالي:

4 ملايين جنيه إسترليني في حال الفوز بالحذاء الذهبي

8 ملايين جنيه إسترليني في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي

مكافأة 6.5 مليون جنيه إسترليني في حال تأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا والفوز به

مكافأة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني لكل هدف (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)

مكافأة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني لكل مساهمة (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)

كما تضمن العقد الاتفاق على الاعتناء بعائلته بشكل ملكي، وفقا للتالي:

- سيعمل لديه 16 شخصا بدوام كامل (3 سائقين - 4 عمال نظافة - 2 طهاة - 3 حراس شخصيين - 4 أفراد أمن) وسيقوم نادي النصر بتحمل كل تلك التكاليف بنحو 1.4 مليون جنيه إسترليني

- 4 ملايين جنيه إسرليني لاستخدام طائرة خاصة

- الحصول على صفقات رعاية مع شركات سعودية قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترليني

وأشارت ذا صن إلى أن مسؤولي النصر كانوا قلقين بعد العروض التي تلقاها رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية، وقرروا أن يغطوه بالذهب للاحتفاظ به ومنحه المزيد من الأموال والامتيازات، بأنه يعد واجهة للدوري السعودي.

وانتشرت تقارير تفيد بأن رونالدو قرر الاكتفاء بالتجديد لمدة موسم واحد فقط ثم يحسم مصيره بعد نهاية كأس العالم 2026 سواء كان سيستمر في ممارسة كرة القدم أم سيعتزل، لكن النصر أعلن تمديد التعاقد معه لموسمين.

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.