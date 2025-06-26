سكاي: وصول فاتي وبوجبا تمهيدا للانضمام لـ موناكو

وصل الفرنسي بول بوجبا إلى إمارة موناكو الفرنسية تمهيدا للانتقال لصفوف موناكو.

أنسو فاتي النادي : برشلونة بول بوجبا النادي : لاعب حر موناكو

ووفقا لفابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن لاعب وسط منتخب فرنسا سيخضع للكشف الطبي وسيوقع على عقود انتقاله حتى 2027.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وصول أنسو فاتي لاعب برشلونة لموناكو تمهيدا للانتقال.

✈️Ansu Fati se marcha a Mónaco acompañado de su padre Bori y de su hermano pic.twitter.com/W2zYQS6cts — Víctor Navarro (@victor_nahe) June 26, 2025

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.

وسبق أن كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق "إذا سارت الأمور على ما يرام، ربما يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد موناكو مع أنسو فاتي".