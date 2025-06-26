خبر في الجول - المصري يرسل قيمة الشرط الجزائي لضم منذر طمين

الخميس، 26 يونيو 2025 - 22:28

كتب : عمرو نبيل

منذر طمين مهاجم شباب قسنطينة

أرسل المصري قيمة الشرط الجزائي لضم منذر طمين من شباب قسنطينة الجزائري، حسبما علم FilGoal.com.

ويتبقى التوقيع على العقود ليصبح لاعبا للفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com أن المصري أتم اتفاقه مع اللاعب ويتبقى فقط الموافقة النهائية لنبيل الكوكي مدرب الفريق قبل أن يتم دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي.

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ويبلغ الشرط الجزائي لطمين مع شباب قنسطينة نحو ما يقارب 200 ألف دولار.

ويلعب صاحب الـ 23 عاما مع الفريق الأول لشباب قسنطينة منذ 2020.

وشارك طمين مع قسنطينة في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

وبشكل عام لعب طمين 96 مباراة بقميص الفريق الجزائري وتمكن من تسجيل 16 هدفا وصنع 7 أهداف.

وكان قسنطينة قد أنهى الدوري الجزائري في المركز العاشر.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

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