انتهت في كأس العالم للأندية - الوداد (1)-(2) العين

الخميس، 26 يونيو 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان البطولة بعد خسارتهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية يتواجد مع ربيعة مجددا.. محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة العين والوداد مدرب الوداد: توصية طبية تحسم موقف بنهاشم من التواجد أمام العين

--------------

نهاية المباراة بفوز العين 2-1.

ق 86: سفيااان رحيمي ينفرد بحارس الوداد من وسط الملعب، ولكن يهدر الكرة بغرابة خارج المرمى.

ق 51: جوووووول أليخاندرو كاكو يسجل الهدف الثاني للعين من تسديدة قوية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووووول أول هدف للعين في البطولة.. لابا كودجو يسجل من ضربة جزاء.

ق 44: ضربة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لاعب الوداد لـ أديس باسيتش لاعب العين

ق 5: جووووول كاسيوس ميليولا يسجل الأول للوداد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

الوداد العين رامي ربيعة عمر السومة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(5) مانشستر سيتي.. مباراة مثيرة التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية التشكيل - مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وكوستيتش يقود وسط يوفنتوس لأول مرة وينتظر آخر.. فابيو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في كرة القدم محطما رقم بوفون ماركا: العواصف تهدد مباراة ريال مدريد وسالزبورج
أخر الأخبار
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم للشباب والقناة الناقلة 6 دقيقة | كرة يد
الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
الإفريقي التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم علي يوسف 38 دقيقة | الدوري المصري
نصف مليار دولار وحصة من نادي النصر.. ذا صن تكشف تفاصيل عقد رونالدو "الملكي" 40 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من وسام يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة راتبه مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة والرابطة بشأن الدوري المصري والمنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508108/مباشر-كأس-العالم-للأندية-الوداد-1-2-العين-رحيمي-يضيع-انفراد-تام