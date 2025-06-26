انتهت في كأس العالم للأندية - الوداد (1)-(2) العين

الخميس، 26 يونيو 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان البطولة بعد خسارتهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية يتواجد مع ربيعة مجددا.. محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة العين والوداد مدرب الوداد: توصية طبية تحسم موقف بنهاشم من التواجد أمام العين

--------------

نهاية المباراة بفوز العين 2-1.

ق 86: سفيااان رحيمي ينفرد بحارس الوداد من وسط الملعب، ولكن يهدر الكرة بغرابة خارج المرمى.

ق 51: جوووووول أليخاندرو كاكو يسجل الهدف الثاني للعين من تسديدة قوية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووووول أول هدف للعين في البطولة.. لابا كودجو يسجل من ضربة جزاء.

ق 44: ضربة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لاعب الوداد لـ أديس باسيتش لاعب العين

ق 5: جووووول كاسيوس ميليولا يسجل الأول للوداد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

الوداد العين رامي ربيعة عمر السومة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(5) مانشستر سيتي.. مباراة مثيرة
أخر الأخبار
تشكيل الهلال - إنزاجي لا يغير شيئا أمام باتشوكا 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد - عودة روديجير واستمرار غياب مبابي أمام سالزبورج 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد انتهاء مشاركتهم.. ماذا قدمت الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية 56 دقيقة | تقرير في الجول
سان دييجو يتصدر القسم الغربي من الدوري الأمريكي لأول مرة ساعة | أمريكا
الطريق لنهائي كأس العالم للأندية.. قمم نارية وتكرار لـ3 نهائيات أوروبية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 2 ساعة | كرة يد
الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508108/انتهت-في-كأس-العالم-للأندية-الوداد-1-2-العين