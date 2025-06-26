انتهت في كأس العالم للأندية - الوداد (1)-(2) العين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان البطولة بعد خسارتهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

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نهاية المباراة بفوز العين 2-1.

ق 86: سفيااان رحيمي ينفرد بحارس الوداد من وسط الملعب، ولكن يهدر الكرة بغرابة خارج المرمى.

ق 51: جوووووول أليخاندرو كاكو يسجل الهدف الثاني للعين من تسديدة قوية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووووول أول هدف للعين في البطولة.. لابا كودجو يسجل من ضربة جزاء.

ق 44: ضربة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لاعب الوداد لـ أديس باسيتش لاعب العين

ق 5: جووووول كاسيوس ميليولا يسجل الأول للوداد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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بداية اللقاء