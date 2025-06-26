كرة يد - مصر تخسر أمام البرتغال وتفقد فرصة التأهل للمربع الذهبي ببطولة العالم للشباب

الخميس، 26 يونيو 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

مصر أمام البرتغال - كرة يد للشباب

خسر المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي في ربع نهائي بطولة العالم للشباب لكرة اليد المقامة في بولندا.

ونجح المنتخب البرتغالي في الفوز بفارق 4 أهداف بنتيجة 30-26 ليحجز مقعده في نصف نهائي بطولة العالم.

أمام شباب مصر فيخوضوا مباريات ترتيبية من المركز الخامس حتى الثامن.

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المنتخب المصري احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي تلك الخسارة بعد يوم واحد من اعتذار ثنائي الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب كرة اليد، مجدي أبو المجد المدير الفني ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، عن عدم الاستمرار بعد نهاية بطولة العالم، بغض النظر عن النتيجة النهائية لمنتخب الشباب في البطولة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الخاسر من سلوفينيا وجزر فارو لتحديد إما اللعب على المركز الخامس، أو الخسارة من جديد واللعب على المركز السابع.

ويعد المنتخب البرتغالي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد منتخب الدنمارك الذي حقق الفوز على حساب النرويج بنتيجة 25-23.

وتستكمل مباريات ربع نهائي بطولة العالم العاشرة مساء اليوم بمواجهتي ألمانيا أمام السويد، وسلوفينيا أمام جزر فارو.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بتقدم مصر وملاحقة برتغالية حتى الدقيقة 12 والتي كانت النتيجة تشير فيها إلى التعادل 5-5.

وتألق خلال الدقائق الـ10 الأولى يوسف سلامة حارس مرمى المنتخب المصري الذي نجح في التصدي لكرتين.

وجاء التقدم البرتغالي الأول في المباراة في الدقيقة 13، قبل أن يوسع الفارق بهدفين في الدقيقة 15 لتصبح النتيجة 7-5.

استمر التقدم البرتغالي ونجح في توسيع الفارق إلى 12 / 9

ولكن بعد وقت مستقطع نجح المنتخب المصري في التعادل 12-12

ونجح المنتخب البرتغالي في التقدم 13-12 في الدقيقة الأخيرة

وقاد المنتخب المصري هجمة في الـ20 ثانية الأخيرة لينجح في التعادل 13-13 في الشوط الأول

وفي الشوط الثاني، وضح التفوق البرتغالي الذي وسع الفارق في بعض الأوقات إلى 4 أهداف.

وتقدم المنتخب البرتغالي في الدقيقة 55 بنتيجة 25-22.

وفي الدقائق الأخيرة تألق حارس البرتغال في التصدى لأكثر من كرة ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 30-26.

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