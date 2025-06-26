التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية

الخميس، 26 يونيو 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

يلتقي الوداد المغربي أمام العين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الفريقان البطولة بعد خسارتهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي بطلا إنجلترا وإيطاليا في الوقت ذاته لتحديد متصدر المجموعة ووصيفها.

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ودفع فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين، بالمدافع المصري رامي ربيعة أساسيا في تشكيل الفريق.

كما أعاد روي باتريشيو حارس المرمى، ليلعب أساسيا في المباراة بعد غيابه عن مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

ويبدأ العين بالتشكيل التالي:

حارس: روي باتريشيو.

الدفاع: اديس جيسك - عبدالكريم تراورى - رامي ربيعة - يحيى بن خالق - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - ماتياس بالاسيوس - كاكو.

الهجوم: سفيان رحيمي - لابا كودجو.

أما محمد أمين بنهاشم المدير الفني للوداد، فاختار الدفع بعمر السومة في خط الهجوم للمرة الأولى أساسيا.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد مفيد - جييرمي فيريرا - جمال حركاس - أيوب بوشتة

خط الوسط: نور الدين أمرابط - المهدي مبارك - أسامة الزمراوي - ثيمبينكوسي لورش

الهجوم: عمر السومة - كاسيوس مايلولا

وخسر العين بخماسية نظيفة أمام يوفنتوس، قبل تلقي خسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي بسداسية.

أما الوداد فخسر أمام مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، قبل الخسارة الثانية أمام يوفنتوس 4-1.

ويلتقي متصدر تلك المجموعة أمام ثاني المجموعة الثامنة، فيما يلتقي وصيف المجموعة أمام متصدر المجموعة الثامنة.

المجموعة الثامنة تشهد منافسة قوية بين ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، والهلال السعودي.

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