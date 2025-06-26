التشكيل - مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وكوستيتش يقود وسط يوفنتوس لأول مرة

يبدأ عمر مرموش أساسيا في هجوم مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان من أجل حسم صدارة المجموعة إذ يتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق الأهداف عن سيتي.

ويبدأ رودري أساسيا في وسط سيتي، بينما يظهر فيليب كوستيتش لأول مرة بقميص يوفنتوس بعد عودته من الإعارة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ماتيوش نونيز – مانويل أكانجي – روبن دياش – ريان أيت نوري

الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو

الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا

الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس