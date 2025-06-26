التشكيل - مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وكوستيتش يقود وسط يوفنتوس لأول مرة

الخميس، 26 يونيو 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - الوداد

يبدأ عمر مرموش أساسيا في هجوم مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان من أجل حسم صدارة المجموعة إذ يتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق الأهداف عن سيتي.

ويبدأ رودري أساسيا في وسط سيتي، بينما يظهر فيليب كوستيتش لأول مرة بقميص يوفنتوس بعد عودته من الإعارة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ربيعة أساسي ومرموش بديل في تغييرات بالجملة بين العين ومانشستر سيتي تشكيل كأس العالم للأندية - مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي.. وأمرابط أساسي مع الوداد تعرف على المباريات التي يغيب عنها صلاح ومرموش بسبب كأس أمم إفريقيا تعرف على موعد مواجهتي صلاح ضد مرموش في الموسم الجديد

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ماتيوش نونيز – مانويل أكانجي – روبن دياش – ريان أيت نوري

الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو

الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا

الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس

عمر مرموش مانشستر سيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - يوفنتوس (2)-(5) مانشستر سيتي.. مباراة مثيرة انتهت في كأس العالم للأندية - الوداد (1)-(2) العين التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية وينتظر آخر.. فابيو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في كرة القدم محطما رقم بوفون ماركا: العواصف تهدد مباراة ريال مدريد وسالزبورج
أخر الأخبار
رسالة من بنشرقي لجمهور الأهلي 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم للشباب والقناة الناقلة 6 دقيقة | كرة يد
الوحيد بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يتفوق على يوفنتوس في قمة الـ 7 أهداف 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز ويُبقي الوداد دون نقاط في وداع كأس العالم للأندية 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
الإفريقي التونسي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم علي يوسف 38 دقيقة | الدوري المصري
نصف مليار دولار وحصة من نادي النصر.. ذا صن تكشف تفاصيل عقد رونالدو "الملكي" 40 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من وسام يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة راتبه مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة والرابطة بشأن الدوري المصري والمنتخب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد - مصر تفوز على إسبانيا وتتأهل للدور الرئيسي كأول للمجموعة في بطولة العالم للشباب
/articles/508105/التشكيل-مرموش-أساسي-مع-مانشستر-سيتي-وكوستيتش-يقود-وسط-يوفنتوس-لأول-مرة