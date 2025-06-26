ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط في المصري

الخميس، 26 يونيو 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

ميمي عبد الرازق - المصري

قرر مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

وعقدت اللجنة اليوم الخميس أولى اجتماعاتها برئاسة كامل أبو علي بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول وياسر سالم عضو مجلس الإدارة ومحسن شتا مستشار مجلس الإدارة وايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

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وكان المصري أعلن منذ أيام تعيين نبيل الكوكي مديرا فنيا للفريق.

وشكل النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لجنة لجمع وتوثيق المواد التاريخية والوثائق والصور والمقتنيات التي تجسد تراث النادي على مر العقود.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي تشكيل لجنة باسم "لجنة جمع تراث النادي المصري" لتولي المهام التالي:

1. جمع وتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ النادي من صور، مستندات شهادات، وقطع تذكارية.

2. التواصل مع أعضاء النادي السابقين والحاليين والجمهور للمساهمة بما لديهم من مقتنيات أو معلومات.

3. التنسيق مع الجهات الثقافية والإعلامية ذات العلاقة لتوثيق تاريخ النادي بشكل علمي ومنهجي.

4. إعداد أرشيف رقمي وورقي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

5. تقديم تقرير دوري للإدارة حول تقدم العمل ومراحل الإنجاز.

وتتشكل اللجنة على النحو التالي :

1. كامل ابو علي - رئيسًا للجنة

2. محسن شتا

3. ياسر سالم

4. محمد فاروق - أمينا عاما

ممثلي اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة :

1- نبيل التفاهني

2- محمد عباس

3- عبد الرحمن بصلة

4- هشام العيسوي

ممثل التوثيق والترقيم والحفظ : ممدوح التابعي

ممثل قدامي الرياضيين : عبود الخضري

وتملك اللجنة الحق في الاستعانة بجميع الخبرات من اللاعبين القدامي وعائلاتهم أو أي شخصيات أخري تراها.

ممثل المتاحف : ( الاستعانة بخيرات المتاحف المصرية )

محمد عبد العزيز : مدير عام الشباب والرياضة

تملك بالاستعانة بالشخصية والمكاتب والإدارات التي تساهم في إنجاز هذا المشروع.

المصري ميمي عبد الرازق كامل أبو علي
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