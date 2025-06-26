في الجول يكشف موعد عودة عبد القادر لـ الأهلي.. وموقفه من العروض

يواصل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للفريق في الفترة المقبلة بعد نهاية إعارته مع نادي قطر القطري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجناح الدولي سينتظم في مران الأهلي عقب عودة الفريق من فترة الراحة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويرفض اللاعب فكرة الدخول في صفقات تبادلية أو الإعارة ويرحب بالرحيل بشكل نهائي.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن مستقبل اللاعب سيتحدد بعد نهاية كأس العالم للأندية 2025.