بيان - بلباو يتساءل عن قدرة برشلونة على إبرام تعاقدات بعد التفاوض مع ويليامز

الخميس، 26 يونيو 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - أتليتك بلباو

أصدر نادي أتليتك بلباو بيانا رسميا، للإعلان عن عقده اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني.

نيكو ويليامز

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

وتساءل النادي في بيانه عن مدى قدرة نادي برشلونة على إبرام صفقات واستقطاب لاعبين، في إطار سياسة اللعب المالي النظيف.

وقدم بلباو الشكر لرابطة الدوري الإسباني لاستعدادها الذي أظهرته خلال الاجتماع الذي حضره خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وجون أوريارتي رئيس نادي أتلتيك بلباو.

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وأضاف النادي: "عُقد الاجتماع في مدريد استجابة لطلب من نادي أتلتيك بيلباو، في إطار الالتزام بمعايير اللعب المالي النظيف، ومن بين المواضيع التي نوقشت قدرة نادي برشلونة على التعاقد مع لاعبين، نظرًا لمصلحة النادي المشروعة في الاطلاع على المعلومات ذات الصلة، بعد أن صرّح ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة علنًا بأنهم سيحاولون التعاقد مع لاعب من فريقنا الأول".

وأكمل بلباو "يرتبط هذا اللاعب بعقدٍ مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027، والاهتمام بشؤوننا الخاصة يعني ضمان الالتزام بقواعد المسابقة."

وذكرت تقارير صحيفة أن نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانضمام إلى برشلونة، ورفضه عرضا كبيرا من بايرن ميونيخ الألماني.

وتبحث إدارة برشلونة في هذه الأوقات عن آلية لدفع قيمة كسر العقد المقدرة بـ 64 مليون يورو، حيث ينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2027.

وجاء في بيان بلباو: "تصريحات ديكو المدير الرياضي، وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أوضحت أن النادي يعمل على أن يكون ضمن قاعدة 1:1، ولكنه حاليًا ليس ضمن معايير القاعدة المذكورة لتسجيل اللاعبين."

وأتم البيان "نقدر الاستعداد الكامل والوضوح من جانب رابطة الليجا في ردها، ونؤكد أن نادي أتليتيك بيلباو سيدافع عن مصالحه إلى أقصى حد بما يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها كل نادٍ محترف من أندية الليجا."

وتنص قاعدة 1:1 على أن يكون الإنفاق على رواتب اللاعبين متناسبا مع الإيرادات، وبالتالي يمكن لبرشلونة إنفاق كل يورو يجنيه، بعدما كان يعاني من قيود على الإنفاق بسبب مشاكل مالية سابقا.

نيكو ويليامز برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني الليجا
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