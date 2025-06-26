خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الأهلي وسيراميكا بشأن صفقات تبادلية

ينُتظر عقد جلسة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا كليوباترا لإتمام الاتفاق بشأن الصفقات التبادلية بين الفريقين في الموسم المقبل.

وضم الأهلي أحمد رمضان على سبيل الإعارة بشكل رسمي وشارك اللاعب مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يعمل على ضم محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يرشح الأهلي أسماء من لاعبيه للانتقال لسيراميكا هم كريم وليد وعمر كمال بالإضافة لإعارة رضا سليم مع إمكانية انتقال لاعب رابع.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي توصلوا لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع محمد شكري.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه.