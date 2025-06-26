وينتظر آخر.. فابيو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في كرة القدم محطما رقم بوفون

احتفت وسائل الإعلام البرازيلية بـ فابيو حارس فلومينينسي البرازيلي بتحطيمه لرقم جانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس وإيطاليا كأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه عبر تاريخ كرة القدم.

فابيو النادي : فلومينينسي فلومينينسي

وساهم فابيو في خروج فريقه بتعادل سلبي ضد صنداونز في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية ليصل للمباراة رقم 507 دون أن تهتز شباكه.

وبات فابيو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في تاريخ كرة القدم برصيد 507 متخطيا بوفون صاحب الـ 506 مباراة.

GIGANTE, MONSTRO, HISTÓRICO... 🔥👏 Fábio ultrapassou Buffon e se tornou o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na carreira!#BandPlacar #EsporteNaBand pic.twitter.com/u8vUI6110s — Esporte Na Band (@esportenaband) June 25, 2025

وبدأ فابيو مسيرته في 1997 بقميص منتخب البرازيل للناشئين والتي أقيمت في مصر وتوج بلقبها في جيل ضم رونالدينيو.

واستمر فابيو في مسيرة طويلة دامت 28 عاما بقمصان فلومينينسي وكروزيرو وفاسكو دا جاما.

ويمتلك فابيو فرصة تحطيم رقم قياسي تاريخي آخر هو رقم بيتر شيلتون الحارس الإنجليزي والذي خاض 1387 مباراة رسمية كأكثر لاعب يخوض مباريات عبر تاريخ كرة القدم.

وخاض فابيو 1377 مباراة رسمية حتى الآن ليكون على بُعد 11 مباراة من تحطيم الرقم القياسي في عدد المباريات الرسمية.

يذكر أن فابيو هو أكبر لاعب يشارك في كأس العالم للأندية 2025 بعمر 44 عاما و8 أشهر و26 يوما.

وهو ثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة بعد المكسيكي أوسكار بيريز حارس مرمى باتشوكا الذي شارك في نسخة 2017 بعمر 44 عاما و10 أشهر و10 أيام.

ويمتد تعاقد فابيو مع فلومينينسي حتى نهاية 2026 وهو ما يعني اقترابه من تحطيم رقم قياسي تاريخي جديد.

وتأهل فلومينينسي لثمن نهائي كأس العالم للأندية باحتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وسيواجه فابيو مع فريقه إنتر الإيطالي في دور الـ 16.

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