انتهت في بطولة العالم لشباب اليد - مصر (26)-(30) البرتغال

الخميس، 26 يونيو 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب لليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام البرتغال في دور الـ8 من بطولة العالم لكرة اليد للشباب المقامة في بولندا.

وحصد منتخب مصر للشباب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، فيما نجحت البرتغال في الحصول على أول المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بـ6 نقاط، والسويد ثانيا بـ 4 نقاط.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

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ويلتقي الفائز من مباراة مصر والبرتغال أمام الفائز من جزر فارو، وسلوفينيا يوم 27 يونيو في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر في الطريق للنهائي، يلتقي منتخب ألمانيا أمام السويد، فيما يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة النرويج والدنمارك في ربع النهائي الآخر.

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منتخب شباب اليد بطولة العالم للشباب لليد
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