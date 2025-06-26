ماركا: العواصف تهدد مباراة ريال مدريد وسالزبورج

الخميس، 26 يونيو 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تهديد يلاحق مباراة ريال مدريد أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة.

وأوضحت ماركا: "في عصر يوم الأربعاء كان هناك بالفعل أول إشارة إلى هطول الأمطار والبرق بعد الحرارة الخانقة التي شهدتها فيلادلفيا خلال الأيام القليلة الماضية."

وأضافت الصحيفة "بعد موجة حر وصلت إلى قرابة 40 درجة في فيلادلفيا، بدأت تتزايد خطر العواصف الرعدية".

أخبار متعلقة:
ماركا: لونين يقرر البقاء مع ريال مدريد قائمة ريال مدريد - استمرار غياب مبابي في مواجهة سالزبورج مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية "في حال وقوع صاعقة أو ظهور علامات صدمة كهربائية ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال (حوالي 13 كيلومترًا) من الملعب، تُعلّق المباراة تلقائيًا، ويتم إخلاء المدرجات، ويعود اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، ويجب مرور 30 ​​دقيقة على الأقل دون رؤية برق أو سماع رعد ضمن تلك الدائرة قبل التفكير في استئناف المباراة."

وتوقف مباريات عدة بسبب حالة الطقس، مثل أوكلاند سيتي النيوزيلندي أمام بنفيكا البرتغالي وأيضا في مباراة بطل نيوزيلندا أمام بوكا جونيورز الأرجنتنيني.

كما توقف المباراة في مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والأهلي أمام بالميراس، وباتشوكا المكسيكي أمام سالزبورج النمساوي.

ويحتاج ريال مدريد للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميا إلى الدور التالي في كأس العالم للأندية.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سالزبورج ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الملكي قبل مواجهتهما فجر الجمعة.

فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين، ويواجه باتشوكا المكسيكي (بدون نقاط) في الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

ريال مدريد سالزبورج كأس العالم للأندية
نرشح لكم
مباشر كأس العالم للأندية - الوداد أمام العين التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية التشكيل - مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وكوستيتش يقود وسط يوفنتوس لأول مرة وينتظر آخر.. فابيو أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه في كرة القدم محطما رقم بوفون يتواجد مع ربيعة مجددا.. محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة العين والوداد جناح الهلال: أنا جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركتي في يد إنزاجي لاعب سيتي: نسعى لإسقاط يوفنتوس واحتلال صدارة المجموعة مدرب الوداد: توصية طبية تحسم موقف بنهاشم من التواجد أمام العين
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية - الوداد أمام العين 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة يد - مصر تخسر أمام البرتغال وتفقد فرصة التأهل للمربع الذهبي ببطولة العالم للشباب 38 دقيقة | كرة يد
التشكيل - ربيعة أساسي مع العين.. والسومة يقود هجوم الوداد بكأس العالم للأندية 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - مرموش أساسي مع مانشستر سيتي.. وكوستيتش يقود وسط يوفنتوس لأول مرة 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: شكوى جديدة ضد عبد العاطي.. وهكذا تعاقدنا مع سامي ساعة | الدوري المصري
ميمي عبد الرازق رئيسا للجنة التخطيط في المصري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موعد عودة عبد القادر لـ الأهلي.. وموقفه من العروض ساعة | الدوري المصري
بيان - بلباو يتساءل عن قدرة برشلونة على إبرام تعاقدات بعد التفاوض مع ويليامز ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508097/ماركا-العواصف-تهدد-مباراة-ريال-مدريد-وسالزبورج