ماركا: العواصف تهدد مباراة ريال مدريد وسالزبورج

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تهديد يلاحق مباراة ريال مدريد أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة.

وأوضحت ماركا: "في عصر يوم الأربعاء كان هناك بالفعل أول إشارة إلى هطول الأمطار والبرق بعد الحرارة الخانقة التي شهدتها فيلادلفيا خلال الأيام القليلة الماضية."

وأضافت الصحيفة "بعد موجة حر وصلت إلى قرابة 40 درجة في فيلادلفيا، بدأت تتزايد خطر العواصف الرعدية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية "في حال وقوع صاعقة أو ظهور علامات صدمة كهربائية ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال (حوالي 13 كيلومترًا) من الملعب، تُعلّق المباراة تلقائيًا، ويتم إخلاء المدرجات، ويعود اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، ويجب مرور 30 ​​دقيقة على الأقل دون رؤية برق أو سماع رعد ضمن تلك الدائرة قبل التفكير في استئناف المباراة."

وتوقف مباريات عدة بسبب حالة الطقس، مثل أوكلاند سيتي النيوزيلندي أمام بنفيكا البرتغالي وأيضا في مباراة بطل نيوزيلندا أمام بوكا جونيورز الأرجنتنيني.

كما توقف المباراة في مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والأهلي أمام بالميراس، وباتشوكا المكسيكي أمام سالزبورج النمساوي.

ويحتاج ريال مدريد للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميا إلى الدور التالي في كأس العالم للأندية.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سالزبورج ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الملكي قبل مواجهتهما فجر الجمعة.

فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين، ويواجه باتشوكا المكسيكي (بدون نقاط) في الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.