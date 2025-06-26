فوتبول إيطاليا: كومو يرغب في ضم ثنائي ميلان مقابل 40 مليون يورو

قدّم نادي كومو الإيطالي عرضا لـ ميلان بقيمة 40 مليون يورو لضم الثنائي ألفارو موراتا وماليك تشاو.

ويسعى كومو لتدعيم قائمة الفريق للموسم المقبل تحت قيادة سيسك فابريجاس.

وسيدفع النادي 35 مليون يورو لضم الثنائي مع إضافة مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو، وفقا لما جاء في موقع "فوتبول إيطاليا".

وعرض النادي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي على ماليك تشاو راتبا قدره 4 ملايين يورو سنويا.

ويعمل أيضا النادي على ضم ألفارو موراتا بعد قطع إعارته من جالاتاسراي والذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يوافق جالاتاسراي على قطع الإعارة لينضم موراتا من كومو إلى ميلان.

ولعب موراتا 25 مباراة بقميص ميلان وسجل 6 أهداف وصنع هدفين قبل الرحيل.

وسجل ألفارو موراتا مع جالاتا سراي 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 16 مباراة مع الفريق.

وخاض تشاو مدافع منتخب ألمانيا 85 مباراة بقميص ميلان سجل هدفا وصنع 2 خلالها.