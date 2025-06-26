كيسي يعرض نفسه على روما الإيطالي للعب تحت قيادة مدربه السابق

يرغب فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي السعودي، في العودة من جديد للدوري الإيطالي.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن كيسي تواصل مع مدربه السابق في أتالانتا جيان بييرو جاسبريني.

ويخوض جاسبريني تجربة جديدة بعدما قاد أتالانتا لمدة 9 أعوام توج فيها ببطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

جاسبريني تولى قيادة نادي روما خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري بعد نهاية الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيسي مستعد لتخفيض راتبه، إلا أنه يجب على نادي روما أولا أن يحدد ميزانيته.

وضم روما الموسم الماضي الفرنسي مانو كونيه قادما من مونشنجلادباخ الألماني ليصبح عنصرًا رئيسيا في وسط ملعب روما.

وتحلم جماهير روما بجمع الثنائي مانو كونيه، مع فرانك كيسي في وسط ملعب الفريق.

جاسبريني صاحب الـ67 عاما يتولى تدريب أتالانتا منذ صيف 2017، وقاد الفريق خلال 427 مباراة.

ونجح جاسبريني في التتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي.

ولعب كيسي تحت قيادة جاسبريني موسم 2016 - 2017، بعدما قرر إعادته من الإعارة من نادي تشيزينا ليصبح عنصرًا أساسيا في الفريق، قبل انتقاله بعد ذلك إلى ميلان، وبرشلونة.

ولعب كيسي، صاحب الـ 28 عاما، الموسمين الماضيين مع نادي الأهلي السعودي، ونجح مع الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ووفقا للصحيفة، لن يكون سعر كيسي كبيرًا بالنسبة لروما، إذ تبلغ تكلفة انتقاله 14 مليون يورو، ولكن راتبه سيكون العائق لأنه يتقاضى 12 مليون يورو سنويا.

ولأن رغبة كيسي هي العودة لإيطاليا فبالتالي قد يقلل راتبه إلى النصف.

وتحدث كيسي عن تتويجه بدوري أبطال آسيا مع أهلي جدة: "لقد شكّلنا فريقًا جيدًا بأسماء لامعة مثل رياض محرز، وميندي، وديميرال، لم نأتِ إلى السعودية لمجرد الرواتب، بل جئنا للفوز، لنترك بصمتنا، وهذا ما فعلناه".