تقرير: ليفربول يقترب من ضم مدافع كريستال بالاس

الخميس، 26 يونيو 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

يبدو أن ليفربول أصبح قريبا من ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا للصحفي ديف أوكوب المختص في أخبار انتقالات الريدز.

وأوضح أوكوت أن ليفربول بات قريبا من تعزيز دفاعه بضم جويهي هذا الصيف.

ولفت إلى أن ليفربول يحاول ضم جويهي في ظل بقاء موسم واحد في عقده مع بالاس.

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قبل أيام، ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ليفربول يهتم بضم مارك جويهي.

وأضاف التقرير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

ويسعى ليفربول لتعويض الرحيل المحتمل لجاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، الذي اقترب بشدة، وفقا لتقارير عديدة.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

ويقترب بالاس من إبرام صفقة ضم عثمان ديوماندي مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 21 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لتعويض الرحيل المحتمل لجويهي.

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