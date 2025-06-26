كريستيانو رونالدو مستمر مع النصر

أعلن نادي النصر السعودي يوم الخميس استمرار قائده كريستيانو رونالدو.

وأوضح النصر أن عقد رونالدو الجديد يمتد حتى صيف 2027.

وأوضح النادي أن "القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي".

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الشهر الجاري وكانت نية فريق العاصمة السعودية تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن تبقي الإجراءات الروتينية فقط قبل إعلان التجديد بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى توصل النصر لاتفاق نهائي مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي ...#النصر_إلى_الابد 💛 pic.twitter.com/NAVRJTvLEn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025

وانتشرت تقارير تفيد بأن رونالدو قرر الاكتفاء بالتجديد لمدة موسم واحد فقط ثم يحسم مصيره بعد نهاية كأس العالم 2026 سواء كان سيستمر في ممارسة كرة القدم أم سيعتزل، لكن النصر أعلن تمديد التعاقد معه لموسمين.

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.