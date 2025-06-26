يتواجد مع ربيعة مجددا.. محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة العين والوداد

الخميس، 26 يونيو 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة العين الإماراتي والوداد المغربي.

ويلعب العين أمام الوداد فجر الجمعة ضمن ختام دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين والوداد.

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وضمن مانشستر سيتي ويوفنتوس تواجدهما في دور الـ16 من هذه المجموعة.

ويلعب رامي ربيعة ضمن صفوف العين بعدما انتقل إليه قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويعتبر محمود عاشور الحكم المصري الوحيد الذي يتواجد في البطولة.

وكان عاشور قد أدار مباراتي سالزبورج ضد باتشوكا وبايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي خلال البطولة.

كما أدار مباراة مانشستر سيتي ضد العين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

كأس العالم للأندية محمود عاشور
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