سكاي: كيبا خضع للكشف الطبي مع أرسنال.. والإعلان الرسمي وشيك

الخميس، 26 يونيو 2025 - 15:42

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا - وست هام ضد تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي خضع للكشف الطبي مع أرسنال تمهيدا لانتقاله هذا الصيف.

كيبا

النادي : تشيلسي

تشيلسي
أرسنال

وأضاف التقرير أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

أفاد التقرير أن حارس المرمى الإسباني موجود في لندن لإتمام صفقة انتقاله من تشيلسي مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.

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وكانت الشبكة قد كشفت أن أرسنال سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد كيبا، والبالغ 5 ملايين جنيه استرليني.

وسينافس الحارس الإسباني كيبا مع ديفيد رايا على حراسة مرمى أرسنال في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارة الحارس نيتو من بورنموث إلى أرسنال.

ولعب كيبا الموسم الماضي معارًا إلى بورنموث من تشيلسي.

تعاقد تشيلسي مع كيبا في صيف 2018 قادما من أتلتيك بلباو مقابل 71.8 مليون جنيه إسترليني، في رقم قياسي عالمي وقتها.

ووقع كيبا عقدًا جديدًا مع تشيلسي الصيف الماضي يسمح له بالانتقال إلى بورنموث على سبيل الإعارة.

وشهدت الصفقة تخفيض راتبه، لكنها تضمنت أيضًا شرطًا جزائيًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

كيبا البالغ من العمر 30 عاما كان الحارس الأول لفريق بورنموث في الموسم الماضي.

ولعب كيبا 35 مباراة، ليقود فريقه لاحتلال المركز التاسع في أفضل مركز للفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

كيبا أرسنال تشيلسي
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