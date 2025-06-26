جناح الهلال: أنا جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركتي في يد إنزاجي

الخميس، 26 يونيو 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

كايو سيزار - الهلال السعودي

أكد البرازيلي كايو سيزار جناح الهلال السعودي جاهزيته مواجهة فريقه المقبلة أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال فريق باتشوكا المكسيكي فجر الجمعة في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال كايو في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "سندخل المباراة بحماس كبير، علينا مسؤولية كبيرة للفوز من أجل التأهل".

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وأضاف "بعد الفوز، سننظر إلى بقية النتائج، لكن الآن تركيزنا منصب على مهمتنا داخل الملعب".

وعن عودته للمشاركة بعد الغياب، أوضح اللاعب البرازيلي "الحماس الأكبر بالنسبة لي هو العودة للمشاركة مجدداً، وأن أكون قادراً على مساعدة فريقي للفوز، سواء بتسجيل الأهداف، أو صناعتها".

وتعرض سيزار للإصابة في العضلة الخلفية في الجولة 32 من الدوري السعودي وتم إعلان غيابه لمدة 6 أسابيع.

وتحدث سيزار عن حالته البدنية بعد العودة من الإصابة قائلا "قضيت فترة العلاج كما يجب، وحالياً أشعر بأنني جاهز للمشاركة، لكن القرار النهائي يعود للمدرب سيموني إنزاجي".

ويستعد الهلال لمواجهة حاسمة أمام باتشوكا ضمن منافسات المجموعة الثامنة، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل، في ظل منافسة قوية على بطاقتي العبور.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بينما يتقاسم ريال مدريد الصدارة مع سالزبورج برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويحتاج الهلال الفوز أمام باتشوكا بأي نتيجة مع فوز ريال مدريد أو سالزبورج في المباراة الأخرى لضمان تأهله.

أما في حال نهاية مواجهة ريال مدريد بتعادل إيجابي 2-2 أو أكثر سيودع الهلال البطولة حتى في حال انتصاره.

بينما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع فوز الهلال يصعد الفريق السعودي، وإذا انتهت بنتيجة 1-1 يدخل الهلال وقتها في حسابات اللعب النظيف مع فريق سالزبورج.

كايو سيزار الهلال باتشوكا كأس العالم للأندية
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