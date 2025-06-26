الشباب يدخل سباق التعاقد مع بروزوفيتش

الخميس، 26 يونيو 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

كنو - بروزوفيتش - النصر - الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع الكرواتي مارسليو بروزوفيتش لاعب وسط النصر.

وينتهي تعاقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مسؤولو نادي الشباب أبدوا رغبتهم في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية التي تنطلق يوليو المقبل.

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وذكرت الصحيفة ذاتها أن الشباب قدم استفسارا رسميا حول وضع اللاعب وإمكانية استعارته من النصر لمدة موسم، والاستفادة من خدماته.

الصحيفة ذاتها ذاتها ذكرت في وقت سابق أن الدولي الكرواتي السابق يفضل الانتقال إلى الغريم التقليدي الهلال بعقد جديد بدلا من الاستمرار مع النصر وإعارته، حيث يسعى إلى اللعب تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

بروزوفيتش انضم إلى النصر في صيف 2023 بعد سنوات ناجحة مع إنتر الإيطالي.

ولعب النجم الكرواتي 84 مباراة بقميص النصر وسجل 7 أهداف وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات.

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