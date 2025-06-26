لاعب سيتي: نسعى لإسقاط يوفنتوس واحتلال صدارة المجموعة

الخميس، 26 يونيو 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - مانشستر سيتي

أوضح تيجاني رايندرز أن فريقه يسعى للفوز على يوفنتوس واحتلال صدارة المجموعة التي تضمهما في كأس العالم للأندية.

ويستعد سيتي لمباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد يوفنتوس يوم الخميس.

وقال ريندرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نريد الفوز على يوفنتوس واحتلال المركز الأول في المجموعة، ومن هناك، سنرى من الذي سيواجهنا في بقية البطولة".

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وأضاف "نحن متحمسون جدًا لمواجهة يوفنتوس وللدور التالي، نحن هنا بهدف واحد، وهو الفوز بهذه البطولة".

إذا فاز سيتي بالمباراة، سيضمن صدارة المجموعة، لكن التعادل أو الخسارة يعني تأهله كوصيف.

فقد فاز سيتي ويوفنتوس بأول مباراتين ضد العين والوداد، لكن الفريق الإيطالي يتفوق بفارق الأهداف إلى الآن.

ويسعى الفريق السماوي للابتعاد عن مواجهة ريال مدريد المتوقع تصدره للمجموعة الثامنة.

وأكمل الدولي الهولندي "نتوقع الكثير من أنفسنا، وهذا ما نريد إظهاره الآن في المباريات القادمة".

وواصل "قدمنا ​​مباراتين جيدتين، لكننا نعلم أننا قادرون على تقديم المزيد. هذه مسؤوليتنا الآن، وخاصة ضد يوفنتوس".

وأتم "يوفنتوس فريق أكبر مع كل الاحترام للفريقين الآخرين (الوداد والعين)، لكن علينا الآن أن نظهر ما نملكه من مهارات، وأن نواصل مشوارنا في البطولة".

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