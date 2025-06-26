بعد أنباء خلافه مع يايسله.. أهلي جدة يعلن رحيل مديره الرياضي

أعلن نادي اهلي جدة السعودي رحيل مديره الرياضي الإنجليزي لي كونجرتون عن منصبه.

وترددت أنباء عن وجود خلاف بين لي كونجرتون والألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق.

وأصدر النادي الأهلي السعودي بيانا جاء فيه:

" تعلن شركة النادي الأهلي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي البريطاني لي كونجرتون، وذلك بعد فترة من لتعاون والعمل المشترك الذي أسهم في دعم الهيكلة الرياضية والإدارية داخل النادي".

فيما قال لي كونجرتون: "تجربتي مع النادي الأهلي كانت مليئة التحديات والفرص، وأشكر كافة فريق العمل على الدعم الكبير عتز بما تحقق خلال هذه الفترة، خاصة الفوز بثلاث بطولات، منها قب قاري مع الفريق الأول، ولقبان في كرة القدم النسائية، وهي إنجازات ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي".

وحقق أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني.

وأعلن الأهلي عن تمسكه ببقاء يايسله في منصب المدير الفني رغم حالة الجدل حول مصير المدرب الألماني.