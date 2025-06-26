مدرب الوداد: توصية طبية تحسم موقف بنهاشم من التواجد أمام العين

الخميس، 26 يونيو 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد أمين بنهاشم - الوداد

شدد إبراهيم النقاش مساعد مدرب نادي الوداد، على أن توصية الطاقم الطبي ستحسم موقف محمد أمين بنهاشم المدير الفني للفريق المغربي من التواجد أمام العين الإماراتي.

وتعرض محمد أمين بنهاشم المدير الفني لنادي الوداد لحادث سير في أمريكا.

وقال النقاش في تصريحات للصحفيين: "الفريق يسعى لاختتام مشاركته بتحقيق فوز على العين الإماراتي يسعد الأنصار".

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وأتم مساعد مدرب الوداد "توصية الطاقم الطبي ستحسم موقف محمد أمين بنهاشم المدير الفني من التواجد أمام العين الإماراتي".

ويلعب الوداد أمام العين فجر الجمعة ضمن ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

وتعرض محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ناديه أعلن أن حالته الصحية مطمئنة.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.

كأس العالم للاندية الوداد
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